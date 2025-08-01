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Встреча Лукашенко и Путина ожидается на Валааме

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, как ожидается, пройдет на Валааме, сообщил в пятницу близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

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"Лукашенко и Путин встречаются на Валааме. Да, как и год назад", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лукашенко вылетел на встречу с Путиным, главы государств в неформальной обстановке обсудят вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, союзные проекты, международную повестку и тематику региональной безопасности.

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия Валаам
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