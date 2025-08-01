Лукашенко вылетел в Москву

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию, сообщил в пятницу близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Борт №1 направился в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств в неформальной обстановке обсудят вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, союзные проекты, международную повестку и тематику региональной безопасности.