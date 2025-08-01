Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в пятницу близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Итак, географическая интрига разрешилась. Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лукашенко встретится с Путиным, главы государств в неформальной обстановке обсудят вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, союзные проекты, международную повестку и тематику региональной безопасности.