Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Самаре

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары, его дом загорелся из-за падения обломков беспилотников, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

"В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА", - говорится в сообщении.

По данным главы региона, оперативные службы продолжают работать, информация о последствиях атаки уточняется. Все еще действует режим воздушной опасности.

Как сообщалось, утром 2 августа беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске в Самарской области.

В области действуют ограничения работы мобильного интернета. Аэропорт "Курумоч" временно не принимает и не отправляет воздушные суда.