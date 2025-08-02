Поиск

Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Самаре

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары, его дом загорелся из-за падения обломков беспилотников, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

В РоссииПри атаке БПЛА на пензенское предприятие погибла женщинаЧитать подробнее

"В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА", - говорится в сообщении.

По данным главы региона, оперативные службы продолжают работать, информация о последствиях атаки уточняется. Все еще действует режим воздушной опасности.

Как сообщалось, утром 2 августа беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске в Самарской области.

В области действуют ограничения работы мобильного интернета. Аэропорт "Курумоч" временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

Самара Вячеслав Федорищев Куйбышевский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Вулкан Ключевской выбросил девятикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской выбросил девятикилометровый столб пепла

При атаке БПЛА на пензенское предприятие погибла женщина

Один человек погиб в результате массированной атаки БПЛА на Ростовскую область

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло возле Северных Курил

Что произошло за день: пятница, 1 августа

Трамп распорядился о размещении ядерных подлодок из-за высказываний Медведева

Москва поручила организовать пропуск грузовиков с зерном для Армении через "Верхний Ларс"

Утвержден порядок введения внешнего управления в частных компаниях авиапрома и судостроения при военном положении

РФ в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота"

РФ в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6867 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2326 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });