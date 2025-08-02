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При атаке БПЛА на пензенское предприятие погибла женщина

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в результате атаки беспилотников на местное предприятие погибла женщина, еще два человека пострадали.

"Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале в субботу.

Олег Мельниченко Пензенская область
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