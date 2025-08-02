Что произошло за день: суббота, 2 августа

Церемония вручения медали "Золотая Звезда", пристыковка Crew Dragon к МКС, заявление ХАМАС о перспективах разоружения

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе СВО.

- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал приоритетом прекращение боев в секторе Газа и соглашение по урегулированию ситуации. В группировке ХАМАС заявили, что не будут разоружаться до создания государства палестинцев со столицей в Иерусалиме.

- Индия по-прежнему ведет закупки нефти у России, сообщило индийское агентство ANI со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Индия прекратит покупать российскую нефть.

- Глава Минобороны РФ назвал повышение боевого потенциала ВДВ приоритетом в условиях новых угроз РФ.

- Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Платоновым на борту пристыковался к МКС, экипаж перешел на борт станции.

- Вход на станцию метро "Бауманская" в Москве с 4 августа будут временно закрывать по будням с 8:35 до 9:00 и при скоплении людей. На станции будут ремонтировать эскалатор.

- "Крылья Советов" победили "Ростов" в матче 3-го тура РПЛ со счетом 4:1 и возглавили турнирную таблицу.