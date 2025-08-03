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Около тысячи человек эвакуировали в Тырныаузе из-за угрозы повторного сходя селя

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Жителей трех микрорайонов эвакуировали в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии для обеспечения их безопасности в случае повторного схода селевого потока, сообщили "Интерфаксу" в администрации Эльбрусского района КБР в субботу.

"Всего было эвакуировало около тысячи человек. Для них организована работа четырех пунктов временного размещения", - сказал собеседник агентства.

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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что пункты временного размещения эвакуированных обеспечиваются водой и всем необходимым.

При благоприятных условиях людям можно будет вернуться в свои дома, добавил глава региона.

"Работа по ликвидации последствий стихии комплексная и не прекращается ни на час. Продолжается непрерывный мониторинг состояния селевого бассейна. По мере стабилизации и канал, и улицы расчищаются от грязекаменных масс", - написал Коков в своем телеграм-канале по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в республике.

31 июля сильные осадки вызвали в Тырныаузе сход крупного селевого потока. Экстренные службы эвакуировали часть жителей города.

Из-за схода селя было остановлено автомобильное движение в районе Герхожан, зафиксированы локальные повреждения инженерных коммуникаций.

Предыдущий поток селевых масс в Тырныаузе сошел после сильных осадков по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу 21 июля. Тогда сель повредил мост на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус" в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, оставил без воды, света и газа часть жителей Тырныауза. Позже коммуникации восстановили, в том числе по временной схеме.

В Эльбрусском районе КБР после схода селевого потока ввели режим ЧС регионального характера, который продолжает действовать.

Кабардино-Балкарии Тырныауз сель эвакуация
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