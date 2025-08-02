Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в субботу в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"21:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Утром в субботу проезда ожидали почти 3 тыс. машин, затем очереди стали постепенно уменьшаться.

Большие очереди на досмотр перед Крымским мостом образовались на фоне пятичасового перекрытия движения по нему: проезд транспорта ограничили около полуночи, а сняли ограничение после 5:00 мск в субботу.