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Свыше 1,4 тыс. машин скопилось в очереди на досмотр перед Крымским мостом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в воскресенье утром ожидают 1 430 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Согласно сообщению, на момент 08:00 мск "в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств".

Время ожидания со стороны Тамани оценивается в 4 часа.

Значительные очереди перед Крымским мостом стали образовываться уже с 4:00 мск воскресенья. В субботу на фоне пятичасового перекрытия движения по мосту к утру в ожидании досмотра насчитывалось почти 3 тыс. машин, но вечером все очереди были устранены.

Крымский мост автомобили досмотровые пункты очереди
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