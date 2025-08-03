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Все подтопленные придворовые территории на Кубани освободились от воды

Все подтопленные придворовые территории на Кубани освободились от воды
Фото: Telegram-канал Министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в подтопленных районах Краснодарского края, на данный момент из придворовых территорий вода ушла, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В Краснодарском крае все дома и придворовые территории освободились от воды. В связи с неблагоприятным прогнозом, спасатели аэромобильной группировки МЧС России останутся для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Туапсинском районе, где был введен режим ЧС, проводятся работы по расчистке наносов и иловых отложений. Продолжается мониторинг гидрологической обстановки.

В свою очередь в официальном телеграм-канале Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края уточняется, что в результате выпадения обильных осадков и поднятием воды в реках в зону подтопления вошли порядка 400 домов и 11 социально-значимых объектов в пгт. Новомихайловский в Туапсинском районе.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий. В поселке Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС.

МЧС России Краснодарский край
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