Семь ощутимых землетрясений произошли возле Камчатки за сутки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Семь ощутимых землетрясений произошло за минувшие сутки на Камчатке, всегоза сутки сейсмологи зарегистрировали 85 афтершоков, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН в понедельник.

"За прошедшие сутки (с 09:00 утра местного времени 3 августа до 09:00 4 августа - ИФ) произошло семь ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, всего же за сутки зафиксировано более 85", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, со 2 по 3 августа на полуострове зарегистрировали около 65 землетрясений, из них 10 ощутили жители Петропавловска-Камчатского.

Как сообщалось, 30 июля утром произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков на полуострове ощутили силой от шести до семи и выше баллов. Объявлялась тревога цунами.