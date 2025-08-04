Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано вблизи Северных Курил

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в понедельник днем в Тихом океане в районе Северных Курил, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано в понедельник в 15:20 по сахалинскому времени (07:20 мск) с эпицентром в 232 км юго-восточнее Северо-Курильска, очаг залегал на глубине 62 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Северо-Курильске его ощутили силой до трех-четырех баллов. Тревога цунами не объявлялась.