Поиск

РФ выделит еще 5,7 млрд руб. на развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило дополнительные 5,7 млрд руб. на субсидирование закупок зарядного оборудования для электротранспорта и его технологического присоединения к электросетям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Глава кабмина напомнил, что ранее на эти цели уже выделялось 3,5 млрд руб., что позволило довести число "быстрых" (заряжающих батарею машины за 30-40 мин - ИФ) зарядок для электрокаров в стране до 2 тыс.

"Теперь в рамках профильного нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" правительство направит дополнительно порядка 5,7 млрд рублей, чтобы в ближайшие три года было развернуто еще около 2 тыс. новых станций, хабов для электромобилей. Соответствующее распоряжение уже подписано", - сказал Мишустин.

Субсидирование, как и ранее, пойдет на компенсацию операторам электрозарядных станций части затрат на закупку и технологическое присоединение к электросетям нового оборудования.

"Важно активно развивать географию подобной инфраструктуры, чтобы, конечно, владельцы таких машин по всей стране могли легко и удобно заряжать их, передвигаться. Это ключевой фактор, который как раз и стимулирует спрос на электромобили", - отметил премьер.

По данным "Автостата", продажи новых легковых электромобилей в РФ в I полугодии 2025 года упали на 57%, до 4,4 тыс. шт. Вторичный рынок за тот же период составил 5,5 тыс. шт. (+7%).

Для развития электромобильной отрасли в РФ в 2021 году была сформирована соответствующая государственная концепция. Документ предполагает, что в 2030 году каждый десятые выпускаемый в стране автомобиль должен быть электрокаром, а количество зарядных станций должно дойти до 72 тыс. шт., из которых 28 тыс. должны быть "быстрыми".

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд РФ удовлетворил иск Газпрома об антиисковом запрете "Нафтогазу Украины"

Предположительным виновником ДТП с поездом в Ленобласти назван водитель автобуса

Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано вблизи Северных Курил

Один человек погиб, 16 пострадали в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти

УАЗ возобновил работу после недельного корпоративного отпуска

Cилы ПВО ночью уничтожили 61 украинский беспилотник над регионами РФ

В Волгоградской области из-за атаки дронов задерживаются поезда

В Волгоградской области из-за атаки дронов задерживаются поезда

Все подтопленные придворовые территории на Кубани освободились от воды

Все подтопленные придворовые территории на Кубани освободились от воды

Что произошло за день: воскресенье, 3 августа

Санатории и детские здравницы не пострадали из-за непогоды в Туапсинском районе Кубани

Санатории и детские здравницы не пострадали из-за непогоды в Туапсинском районе Кубани
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6879 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2331 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });