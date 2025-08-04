РФ выделит еще 5,7 млрд руб. на развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило дополнительные 5,7 млрд руб. на субсидирование закупок зарядного оборудования для электротранспорта и его технологического присоединения к электросетям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Глава кабмина напомнил, что ранее на эти цели уже выделялось 3,5 млрд руб., что позволило довести число "быстрых" (заряжающих батарею машины за 30-40 мин - ИФ) зарядок для электрокаров в стране до 2 тыс.

"Теперь в рамках профильного нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" правительство направит дополнительно порядка 5,7 млрд рублей, чтобы в ближайшие три года было развернуто еще около 2 тыс. новых станций, хабов для электромобилей. Соответствующее распоряжение уже подписано", - сказал Мишустин.

Субсидирование, как и ранее, пойдет на компенсацию операторам электрозарядных станций части затрат на закупку и технологическое присоединение к электросетям нового оборудования.

"Важно активно развивать географию подобной инфраструктуры, чтобы, конечно, владельцы таких машин по всей стране могли легко и удобно заряжать их, передвигаться. Это ключевой фактор, который как раз и стимулирует спрос на электромобили", - отметил премьер.

По данным "Автостата", продажи новых легковых электромобилей в РФ в I полугодии 2025 года упали на 57%, до 4,4 тыс. шт. Вторичный рынок за тот же период составил 5,5 тыс. шт. (+7%).

Для развития электромобильной отрасли в РФ в 2021 году была сформирована соответствующая государственная концепция. Документ предполагает, что в 2030 году каждый десятые выпускаемый в стране автомобиль должен быть электрокаром, а количество зарядных станций должно дойти до 72 тыс. шт., из которых 28 тыс. должны быть "быстрыми".