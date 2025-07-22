Мэрия сделает платной зарядку электромобилей на станциях "Энергия Москвы"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве тарификация зарядных сессий заработала для электромобилей на всех электрозарядных станциях (ЭЗС) проекта "Энергия Москвы"; там будет действовать среднерыночный тариф, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С завтрашнего дня на всех действующих зарядных станциях проекта "Энергия Москвы" будет работать среднерыночный тариф. Благодаря этому мы сможем устанавливать по 500 быстрых ЭЗС ежегодно уже с этого года", - говорится в сообщении.

Пилотный проект на городских ЭЗС действовал почти пять лет. За это время пользователи совершили более 1 млн бесплатных зарядных сессий.

В 2024 было установлено около 40 новых станций, где было запущено тестирование оплаты зарядных сессий. Сейчас таких ЭЗС уже более 120.

"Мы увидели, что станции оказались востребованными: на них подзарядились более 45 тысяч раз", - отметили в департаменте.

Там добавили, что льготы для владельцев электромобилей останутся: они освобождены от уплаты транспортного налога, а также у них есть возможность пользоваться городскими парковками бесплатно.

Согласно инфографике, представленной департаментом, на станциях постоянного тока (от 50кВт, быстрый заряд около 20 мин - ИФ) стоимость составит 20 рублей/1 кВт в час, на станциях переменного тока (22-44кВт, среднее время зарядки с 0-80% 2 часа - ИФ) - 15 рублей/1 кВт в час.