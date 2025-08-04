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Очереди перед Крымским мостом сократились с 4 тысяч до 1,8 тысячи

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Число ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту машин в понедельник вечером сократилось до 1830 после пика в 4068, сообщает инфоцентр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"20:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1260 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 570 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания в очереди со стороны Тамани - сократилось с шести до четырех часов, со стороны Керчи - с трех до двух.

Значительные очереди перед Крымским мостом стали образовываться с 4:00 воскресенья. В понедельник число ожидающих транспортных средств сперва превысило 3 тысячи к 15:00, затем - 4 тысячи к 17:00. После этого очереди стали сокращаться.

Крымский мост
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