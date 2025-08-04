Очереди из более чем 4 тысяч машин образовались перед Крымским мостом

Архивное фото Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Число ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту машин в понедельник днем превысило 4 тыс., сообщает инфоцентр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"17:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2850 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1218 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания в очереди со стороны Тамани - более шести часов, со стороны Керчи - три.

Значительные очереди перед Крымским мостом стали образовываться с 4:00 по московскому времени воскресенья.