Перед Крымским мостом устранили очереди автомобилей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Перед въездами на Крымский мост полностью ликвидированы очереди из машин к досмотровым пунктам, сообщает инфоцентр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"18:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Значительные очереди перед Крымским мостом стали образовываться с раннего вечера воскресенья. Число ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту машин днем в понедельник превысило 4 тысячи.