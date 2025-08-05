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Массированная атака беспилотников отражена в Ростовской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки дронов на Ростовскую область загорелась подстанция, пожар ликвидирован, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

"Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале во вторник.

По его информации, в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция, пожар на площади 500 кв.м ликвидирован.

Также губернатор добавил, что в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен.

"Никто не пострадал", - уточнил Слюсарь.

Юрий Слюсарь Ростовская область Миллеровский район
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