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За ночь уничтожено 24 дрона ВСУ над регионами РФ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Над четырьмя российскими регионами уничтожено 24 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 22.00 по Москве 4 августа до 01.40 по 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, 13 дронов сбито над Брянской областью, 7 - над Ростовской и по два - над Калужской и Смоленской областями.

Минобороны РФ Смоленская области Брянская область
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