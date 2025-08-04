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На севере Ростовской области отразили атаку дронов, пострадавших нет

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник в Ростовской области отражена атака беспилотников, никто не пострадал, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

"Ночью наши военные отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Тарасовском и Шолоховском районах. По оперативным данным, обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

В ночь на понедельник также были атакованы транспортно-энергетические объекты в Волгоградской области. Из-за падения обломков БПЛА в городе Фролово приостановлено движение пассажирских поездов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
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