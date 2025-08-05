После атаки БПЛА в Ростовской области задерживаются четыре пассажирских поезда

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - После падения обломков БПЛА между железнодорожными станциями в Ростовской области из-за нарушения контактной сети четыре пассажирских поезда идут с задержками до часа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД).

"Сегодня, 5 августа, в 00:12 по Москве в результате падения обломков БПЛА на двухпутном участке между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области оказалась нарушена работа контактной сети по одному из путей. По состоянию на 12:00 по Москве на время от 9 минут до 59 минут задерживаются четыре пассажирских поезда: № 252 Санкт-Петербург - Владикавказ, № 568 Москва - Анапа, № 284 Череповец - Анапа, № 102 Москва - Адлер", - сказал собеседник агентства.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении во вторник ночью массированной воздушной атаки в регионе.