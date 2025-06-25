"Ростех" сообщил о поставке Минобороны РФ новой партии истребителей Су-35С

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала Воздушно-космическим силам РФ очередную партию самолетов Су-35С в рамках гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе "Ростеха" в среду.

"Новые истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам главы ОАК Вадима Бадехи, ресурсы корпорации позволяют "обеспечить большие объемы выпуска продукции по гособоронзаказу, который в этом году растет и превысит высокие показатели прошлого года".

"Мы нацелены на сохранение ритма работы по самым востребованным нашими Вооруженными силами авиационным комплексам, к которым, безусловно, относится самолет Су-35С. Мы также повышаем производственную эффективность. К 2030 году планируем повысить производительность труда на 30%", - сказал Бадеха, которого цитирует пресс-служба "Ростеха".

По официальной информации, Су-35С - сверхманевренный истребитель поколения 4++ ("Сухой", ОАК), построенный, в том числе, с использованием отдельных технологий пятого поколения. Су-35С развивает скорость до 2,5 тыс. км/ч, имеет максимальный потолок 20 км и способен поднимать в воздух 8 тонн боевой нагрузки, включая свободнопадающие и корректируемые авиабомбы, широкую номенклатуру управляемых ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".