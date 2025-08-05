Фонд основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина признан нежелательным в России

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура признала нежелательной для России деятельности фонда основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина Zimin Foundation.

"Учреждена в 2023 году в Великобритании. Наряду с заявленными целями поддержки науки и образования фонд оказывает финансовое и информационное содействие лицам и организациям, причастным к экстремистской деятельности и терроризму, иноагентам", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, фонд в феврале 2025 года запустил "Программу поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования".

"С февраля по март 2025 года фондом выделено более 30 субсидий на реализацию проектов журналистов и ученых, враждебно настроенных по отношению к России. С началом специальной военной операции фонд усилил антироссийскую риторику, распространяет дискредитирующую информацию о России", - заявили в ведомстве.

Международная некоммерческая организация "Zimin Foundation" была создана Дмитрием Зиминым и его сыном Борисом в 2016 году. Дмитрий Зимин скончался в Швейцарии 22 декабря после тяжелой болезни в возрасте 88 лет.