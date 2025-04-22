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Сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин заочно приговорен к 9 годам колонии

Преображенский суд Москвы признал его виновным по делу о мошенничестве

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы заочно приговорил к 9 годам колонии сына основателя "Вымпелкома", бизнесмена Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом) по делу о мошенничестве, сообщает столичная прокуратура во вторник.

"Суд приговорил Зимина к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок 2 года", - сказали в ведомстве.

Бизнесмен признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщалось, уголовное дело связано с хищением и продажей контрольного пакета российской компании "Брайнстон" и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. - каршерингового оператора.

"Суд установил, что с февраля 2017 года по октябрь 2019 года Зимин организовал хищение 100% акций коммерческой организации. Он достоверно знал, что указанные акции являются единственным активом компании, принадлежащей иностранному гражданину, и хищение акций повлечет потерю контроля над коммерческой организацией основного акционера. Хищение 17781 акции стоимостью 367 млн рублей совершено совместно с соучастниками через подконтрольное юридическое лицо путем заключения ряда гражданско-правовых сделок", - заявили в прокуратуре.

Уголовное дело было рассмотрено судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, поскольку Зимин "скрылся от правоохранительных органов". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен международный розыск.

"Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму причиненного ущерба", - добавили в ведомстве.

В 2024 году Тушинский суд Москвы по этому же делу назначил пять лет колонии общего режима немецкому бизнесмену Ральфу Новаку по обвинению в особо крупном мошенничестве, а также штраф в размере 800 тыс. руб.

Второго фигуранта дела - Ильнура Азмуханова - суд приговорил к четырем годам колонии со штрафом в размере 500 тыс. руб.

Суд взыскал с осужденных более 393 млн руб. по иску потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба.

Также в РФ по этому делу заочно арестован учредитель швейцарской инвестиционной компании Bryanston Group Фабиан Кройхер.

Как сообщалось, Азмуханов - инвестиционный директор фонда Winterberg, Новак - гендиректор компании Singular.

Потерпевшим по делу выступает соучредитель Bryanston Бенедикт Соботка.

Борис Зимин - предприниматель, сын основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина. Как отмечается на сайте The Zimin Foundation, благотворительного фонда Зимина-старшего, Дмитрий Зимин "активно вовлечен в благотворительную деятельность семьи".

Зимин-старший скончался в декабре 2021 года в Швейцарии.

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