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ПМЭФ в 2026 году запланирован на 3-6 июня

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) пройдет 3-6 июня 2026 года, сообщает сайт Росконгресса.

"ПМЭФ-2026 пройдет в условиях продолжающейся трансформации глобальной экономики - под влиянием технологических изменений, перехода к устойчивому развитию и формирования новых финансовых моделей", - заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Страной-гостем форума станет Саудовская Аравия.

Петербургский международный экономический форум в 2025 году прошел 18-21 июня. Почетной страной-гостем было королевство Бахрейн.

ПМЭФ Антон Кобяков Петербург Росконгресс Саудовская Аравия
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