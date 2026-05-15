Поиск

Путин проведет в пятницу совещание по экономическим вопросам

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент сегодня продолжит в середине дня заниматься вопросами экономики", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Он напомнил о недавно прошедшей встрече главы государства с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Как сказал Песков, в продолжение этого разговора президент поговорит с экономическим блоком правительства и с руководством администрации по текущей динамике в экономике страны, также это совещание пройдет в рамках подготовки к предстоящему ПМЭФ.

Он добавил, что выступление президента будет открытым для СМИ.

Владимир Путин Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источник сообщил, что Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных

Число погибших после атаки БПЛА на Рязань возросло до четырех

СКР завел уголовное дело в связи с атакой ВСУ на Рязанскую область

РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 355 беспилотников ВСУ

Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

 Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

Силы ПВО отразили атаку более 40 беспилотников на Ростовскую область

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу

Три человека погибли, 12 пострадали при атаке БПЛА на Рязанскую область

Жилые дома и предприятие повреждены после атаки БПЛА под Рязанью, есть пострадавшие
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9398 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2195 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов