Путин проведет в пятницу совещание по экономическим вопросам

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент сегодня продолжит в середине дня заниматься вопросами экономики", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Он напомнил о недавно прошедшей встрече главы государства с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Как сказал Песков, в продолжение этого разговора президент поговорит с экономическим блоком правительства и с руководством администрации по текущей динамике в экономике страны, также это совещание пройдет в рамках подготовки к предстоящему ПМЭФ.

Он добавил, что выступление президента будет открытым для СМИ.