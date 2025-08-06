ФСБ оценила в более чем 100 млрд рублей активы бывшего госсекретаря Дагестана

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Стоимость обращенных в доход государства нефтеперевалочной базы "Дагнефтьпродукт" (ООО "Каспетролсервис") и завода "Дагнотех", обращенных в доход государства в рамках иска к бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову, превышает 100 млрд рублей, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс "Дагнефтепродукт" и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех", общей стоимостью более 100 млрд рублей, а также арестовано имущество фигурантов, полученное мошенническим путем, стоимостью более 3 млрд рублей", - сказали в ЦОС.

Спецслужба установила, что Магомедов, "задействовав административный ресурс, инициировал в органах власти Республики Дагестан распорядительные решения, на основании которых в 2001 - 2005 годах государственное предприятие незаконно было переведено в республиканскую собственность и в последующем реализовано в пользу подконтрольных ему лиц по заниженной стоимости".

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество) и частью 4 статьи 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК России.

"На территории Республики Дагестан и Москвы проведено 70 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, предметы роскоши, полученные от противоправной деятельности, денежные средства в особо крупном размере", - сказали в ФСБ.

25 июня Магомедов был задержан в рамках уголовного дела о хищениях в ходе приватизации одного из предприятий. Прошли обыски в его домовладении и по другим адресам. 26 июня Магомедов был отпущен под подписку о невыезде.

В тот же день Советский районный суд Махачкалы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства нефтеперевалочного комплекса ООО "Каспетролсервис" (Дагестан, прежнее название - ОАО "Дагнефтепродукт") и связанных с ним компаний, сообщала ранее объединенная пресс-служба судов республики.

По ходатайству сторон дело было назначено к рассмотрению на 26 июня. По данным пресс-службы, в судебном заседании ответчики и их представители исковые требования полностью признали и не оспаривали изложенные в иске обстоятельства.

Имущественный комплекс предприятия включал в себя 67 земельных участков и более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иную инфраструктуру.

Суд также применил обеспечительные меры в виде ареста имущества и запрета на совершение с ним регистрационных действий.