Более 3 тысяч машин скопилось в очередях перед Крымским мостом

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Число ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту машин в четверг утром достигло 3450, сообщает инфоцентр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"10:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2400 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1050 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания в очереди со стороны Тамани - более 5 часов, со стороны Керчи - 3.

Ночью - около 2:00 по московскому времени - было перекрыто движение по Крымскому мосту, перекрытие продлилось около 6 часов.

После отмены ограничения перед мостом скопились очереди автомобилей на ручной досмотр. С 8:22 по Москве движение по Крымскому мосту было вновь перекрыто более чем на час.