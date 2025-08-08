Поиск

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем-телеграмм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Аэропорт Геленджика в июле возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По решению Росавиации, авиакомпании могут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Липецке.

Крупнейшим совладельцем ООО "Аэропорт Геленджик" (управляет авиакомплексом) с долей 49,5%, по данным ЕГРЮЛ, является банк ВТБ, еще 40% у банка "Россия", 10% - у АО "Мирус" (по данным на начало февраля 2024 года, принадлежало бизнесмену Таймуразу Боллоеву), оставшиеся 0,5% - у Евгения Баженова.

Краснодарский край Геленджик Росавиация Артем Кореняко
