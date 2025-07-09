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Аэропорт Геленджика из-за ограничений будет выполнять не более трех рейсов в день

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Геленджика, планирующий возобновить работу после более чем 3-летнего перерыва, на начальном этапе сможет принимать не более трех рейсов в день, сообщил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко в ходе встречи с главой Геленджика Алексеем Богодистовым в среду.

"В аэропорт поступила информация от Росавиации о необходимости подготовки аэропорта к открытию и возобновлению пассажирских перевозок. (...) Есть определенные ограничения, я думаю, мы будем обслуживать не более трех рейсов в день", - сказал Таранченко, видео встречи опубликовал мэр курорта в своём телеграм-канале.

"Авиакомпании уже обращаются к нам, но мы ждем заключения (Росавиации - ИФ), и начнем формировать расписание полетов. Как только подтвердим расписание полетов, авиакомпании откроют продажи билетов", - добавил гендиректор.

Минтранс РФ в среду сообщил о скором открытии аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по ОрВД", заявляли в ведомстве.

Точную дату открытия аэропорта в Минтрансе не сообщили. Источник "Интерфакса" в отрасли сказал ранее в среду, что первый рейс может быть обслужен 18 июля.

Росавиация уведомила авиакомпании, что аэропорт готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. При этом регулярные рейсы могут выполняться с 8:30 до 20:00 по Москве, заявили в ведомстве.

В "Аэрофлоте" сообщили о намерении возобновить полеты из Москвы в Геленджик с 18 июля, далее выполнить два рейса 20 и 23 июля, а с 25 июля сделать их ежедневными. 6 августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно, отметили в компании.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже.

Ранее в июле сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов обсудил с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым перспективы возобновления авиасообщения с полуостровом. Аксенов сообщил, что аэропорт Симферополя будет готов к открытию при соответствующем распоряжении президента Владимира Путина.

По данным отчетности ООО "Аэропорт Геленджик" (управляет авиакомплексом), на конец 2024 года крупнейшим совладельцем компании с долей 49,5% был ВТБ, еще 40% было у банка "Россия", 10% - у АО "Мирус" (по данным на начало февраля 2024 года, принадлежало бизнесмену Таймуразу Боллоеву), оставшиеся 0,5% - у Евгения Баженова.

Геленджик Минтранс РФ Алексей Богодистов Иван Таранченко
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