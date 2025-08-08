Поиск

Зерноград в Ростовской области остался без воды из-за аварии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Ростовской области город Зерноград остался без водоснабжения из-за отсутствия электроэнергии на насосной станции, сообщила в Telegram министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

"Из-за аварийного отключения электроэнергии обесточена насосная станция №3. Также на пересечении переулка Западного с улицей Кирова обнаружена утечка на водоводе. На время восстановительных работ водоснабжение города приостановлено", - написала она.

По ее данным, организован подвоз воды.

По открытым источникам, население города на 2021 год составляло 24 076 человек.

Зерноград Ростовская область
