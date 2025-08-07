82 украинских БПЛА нейтрализовано за ночь над регионами России

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи с 23:30 среды до 06:10 четверга было ликвидировано 82 украинских дрона над регионами России, сообщили в Минобороны России.

Из них 76 беспилотников перехвачено над Южным федеральным округом, шесть - над Центральным федеральным округом.

В частности, 11 беспилотников ликвидировали над Крымом, 10 - над Ростовской областью, девять - над Краснодарским краем, семь - над Волгоградской областью, четыре - над Белгородской, по одному - над Курской и Орловской. Кроме того, 31 БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря, восемь - над Черным морем.