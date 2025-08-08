Поиск

Писатель Дмитрий Быков заочно арестован по делу о фейках про ВС РФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы по ходатайству следователя заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом в РФ) на два месяца по делу о фейках о российской армии, сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

Срок ареста Быкова будет исчисляться с момента экстрадиции в РФ или задержания в России.

Он обвиняется в преступлении, предусмотренным ч. 2 ст. 207.3 УК России (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

В июле МВД РФ объявило Быкова в розыск.

В минувшем апреле Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении Быкова уголовного дела о распространении дезинформации о российской армии. По данным следствия, писатель "публично разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины".

В июле 2022 году Минюст РФ признал Быкова иностранным агентом.

В настоящее время писатель проживает за рубежом.

