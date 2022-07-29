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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Журналистов Алешковского, Альбац и писателя Быкова внесли в реестр СМИ-иноагентов

Журналистов Алешковского, Альбац и писателя Быкова внесли в реестр СМИ-иноагентов
Писатель Дмитрий Быков
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ внесло писателя Дмитрия Быкова и журналистов Евгению Альбац и Дмитрия Алешковского в перечень СМИ-иноагентов.

Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, обновился вечером в пятницу.

Альбац - журналистка, радиоведущая политолог, писательница, главный редактор журнала The New Times, оппозиционерка.

Быков - писатель, поэт, литературный критик, телеведущий, оппозиционер, в настоящее время проживает за рубежом.

Алешковский - общественный деятель, журналист и медиаменеджер, оппозиционер.

Дмитрий Быков Евгения Альбац Дмитрий Алешковский
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