Журналистов Алешковского, Альбац и писателя Быкова внесли в реестр СМИ-иноагентов
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ внесло писателя Дмитрия Быкова и журналистов Евгению Альбац и Дмитрия Алешковского в перечень СМИ-иноагентов.
Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, обновился вечером в пятницу.
Альбац - журналистка, радиоведущая политолог, писательница, главный редактор журнала The New Times, оппозиционерка.
Быков - писатель, поэт, литературный критик, телеведущий, оппозиционер, в настоящее время проживает за рубежом.
Алешковский - общественный деятель, журналист и медиаменеджер, оппозиционер.