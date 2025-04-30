Против писателя и журналиста Дмитрия Быкова возбуждено уголовное дело

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Столичные следователи возбудили против уехавшего из страны писателя и журналиста Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) уголовное дело о распространении дезинформации о российской армии, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что Быкову инкриминируется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

"Рассматривается вопрос об объявлении Быкова в розыск", - добавили в СКР.

В 2021 года Быков уехал из России в США.

В столичном главном управлении (ГСУ) ведомства заявили, что "проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы".

"По данным следствия, Быков публично разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ГСУ.

Кроме того, по версии СКР, "Быков в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством".