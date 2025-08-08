Мантуров обсудил с советником премьер-министра Индии вопросы ВТС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Денис Мантуров в Москве провел встречу с советником премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджитом Довалом, обсуждались вопросы ВТС и сотрудничества в стратегических отраслях, сообщает сайт российского правительства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы военно-технического сотрудничества России и Индии, а также реализацию совместных проектов в других стратегических отраслях, включая гражданское авиастроение, металлургию и химическую промышленность", - говорится в сообщении.

Других деталей там не приведено.

Ранее Довал провел встречи с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу, помощником президента Николаем Патрушевым. В четверг он был принят в Кремле президентом Владимиром Путиным.