В Госдепе заявили, что желают честного диалога с Индией для решения проблем в отношениях

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - США выступают за полноценное дипломатическое взаимодействие с Индией для урегулирования всех проблем в двусторонних отношениях, заявил представитель Госдепа Томми Пиготт.

"Речь идет о честном, всеобъемлющем и откровенном диалоге по реальным проблемам, которые есть у нынешней администрации США", - сказал он в четверг на брифинге.

Пиготт напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп "четко обозначил эти проблемы, будь то покупка Индией российской нефти или торговый дисбаланс".

В среду Трамп объявил о решении ввести дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения. "Я постановил, что необходимо и приемлемо ввести адвалорные пошлины на импорт Индии, которая напрямую или опосредованно приобретает нефть у РФ", - пояснил американский президент в своем указе.

До этого в рамках общего пересмотра торговых соглашений со странами мира США ввели на товары из Индии пошлины в размере 25%.

В МИД Индии назвали такие меры несправедливыми и необоснованными. Лидер оппозиции в нижней палате индийского парламента Рахул Ганди заявил, что введенные Вашингтоном пошлины являются экономическим шантажом и попыткой оказать давление на Нью-Дели.

