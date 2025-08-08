Аэропорт Сочи второй раз за сутки остановил работу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В аэропорту Сочи второй раз за сутки введены ограничения на посадку и вылет самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого аэропорт Сочи на несколько часов прерывал работу днем. В связи с вводимыми ограничениями, в аэропорту был задержан вылет 25 рейсов. С начала суток выполнено 77 рейсов, еще 114 запланировано на вылет до конца текущего дня. Еще 17 рейсов вместо Сочи ушли на запасные аэродромы.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.

По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.