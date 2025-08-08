Поиск

Аэропорт Сочи второй раз за сутки остановил работу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В аэропорту Сочи второй раз за сутки введены ограничения на посадку и вылет самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого аэропорт Сочи на несколько часов прерывал работу днем. В связи с вводимыми ограничениями, в аэропорту был задержан вылет 25 рейсов. С начала суток выполнено 77 рейсов, еще 114 запланировано на вылет до конца текущего дня. Еще 17 рейсов вместо Сочи ушли на запасные аэродромы.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.

По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.

Сочи Росавиация Аэродинамика Артем Кореняко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" не ждет всплеска роста продаж Lada в ближайшие месяцы

Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 7%

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

В Нальчике число пострадавших при обрыве канатной дороги выросло до пяти

Один человек пострадал при обрыве канатной дороги в Нальчике

Bloomberg сообщил о деталях российско-американского проекта соглашения по Украине

Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за ограничений

Суд в Петербурге запретил книги перебежчика Резуна (Суворова)

Иноагентом признаны экономист Андрей Мовчан и актриса Оксана Мысина

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о нейтрализации 34 дронов ВСУ над российскими регионами

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });