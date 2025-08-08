Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за ограничений

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи в связи с ограничениями, вводимыми в пятницу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

С начала суток выполнено 77 рейсов, еще 114 запланировано на вылет до конца текущего дня.

"Как следствие, в течение двух дней авиакомпании будут стабилизировать свое расписание", - уточняется в сообщении.

На время ожидания с пассажирами работают представители авиакомпаний. Открыт дополнительный зал для размещения пассажиров с детьми, выставлены кулеры с водой.

В аэропорту работает оперативный штаб. Все службы усилены персоналом для обслуживания пассажиров и воздушных судов в период пиковых нагрузок из-за вынужденных корректировок расписания авиакомпаниями.

Как сообщалось, временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели в аэропортах Геленджика и Сочи днем в пятницу. В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА, отдыхающих просят покинуть пляжи.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.

По итогам 2024 года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% к уровню предыдущего года - до 13,7 млн человек.