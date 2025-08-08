В России запасы зерна в сельхозорганизациях на 1 июля снизились почти наполовину

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В России запасы зерновых культур (без кукурузы) в сельхозорганизациях на 1 июля составили 8,367 млн тонн, что на 47,3% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (15,879 млн тонн), сообщает Росстат.

В том числе запасы пшеницы упали до 4,951 млн тонн с 11,164 млн тонн годом ранее.

Сельхозорганизации также имели 1,041 млн тонн кукурузы, что на 9,3% меньше, чем год назад (1,147 млн тонн).

Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих предприятиях на 1 июля составили 10,562 млн тонн, что на 11,7% меньше, чем годом ранее (11,968 млн тонн), в том числе 7,916 млн тонн пшеницы (на 13,8% меньше). Запасы продовольственной пшеницы снизились на 13,4%, до 5,386 млн тонн.

Запасы ржи сократились на 31,2%, до 179,9 тысячи тонн, в том числе продовольственной - на 27,5%, до 140, 7 млн тонн, ячменя - на 24,1%, до 950,7 тысячи тонн, овса - на 15,8%, до 122 тысяч тонн, кукурузы - выросли на 8,8%, до 853,6 тысячи тонн.

Запасы крупяных культур были значительно больше прошлогодних: 179,4 млн тонн гречихи (в 1,5 раза больше), проса - 71 тысяча тонн (в 2,2 раза больше), риса - 35 тысяч тонн (в 1,6 раза больше).