Поиск

Эксперты спрогнозировали снижение экспорта пшеницы из РФ в марте в 3 раза

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из РФ в марте может составить 1,4-1,8 млн тонн против 4,8 млн тонн годом ранее и 3,3 млн тонн в среднем за пять лет, прогнозирует "СовЭкон".

"Экспорт может снизиться втрое по сравнению с прошлым годом на фоне отрицательной маржи экспортеров и низкой конкурентоспособности российской пшеницы", - говорится в сообщении компании.

Текущая маржа российских экспортеров находится в отрицательной зоне, тогда как в ноябре она составляла около $10/тонна. Закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах на прошлой неделе остались на уровне 17 500 - 18 000 рублей за тонну. "Экспортеры пытаются снизить закупочные цены, но сельхозпроизводители продолжают откладывать продажи в ожидании более выгодных цен. Несколько трейдеров в течение недели краткосрочно повышали закупочные цены, чтобы оперативно закупить больше зерна под прибывающие суда", - сообщает "СовЭкон".

Однако запасы у сельхозпроизводителей относительно низкие, отмечают эксперты. По данным Росстата, на 1 февраля запасы пшеницы в сельхозорганизациях (без учета малых) составляли 13,7 млн тонн, что на 32% ниже прошлогоднего показателя.

СовЭкон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Яковлевский ГОК "Северстали" работает штатно после падения БПЛА и пожара

"Манчестер Юнайтед" потратит 2 млрд фунтов на новый 100-тысячный стадион

"Манчестер Юнайтед" потратит 2 млрд фунтов на новый 100-тысячный стадион

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,7 трлн руб., или 1,3% ВВП

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,7 трлн руб., или 1,3% ВВП

Apple готовит масштабное изменение интерфейсов iPhone, iPad и Mac

Apple готовит масштабное изменение интерфейсов iPhone, iPad и Mac

Набсовет ВТБ утвердил Ольгу Скоробогатову на должность первого зампреда банка

С начала марта самозапрет на кредиты и займы оформили 5 млн человек

С начала марта самозапрет на кредиты и займы оформили 5 млн человек

Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 267 млрд руб.

Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 267 млрд руб.
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5997 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });