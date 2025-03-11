Эксперты спрогнозировали снижение экспорта пшеницы из РФ в марте в 3 раза

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из РФ в марте может составить 1,4-1,8 млн тонн против 4,8 млн тонн годом ранее и 3,3 млн тонн в среднем за пять лет, прогнозирует "СовЭкон".

"Экспорт может снизиться втрое по сравнению с прошлым годом на фоне отрицательной маржи экспортеров и низкой конкурентоспособности российской пшеницы", - говорится в сообщении компании.

Текущая маржа российских экспортеров находится в отрицательной зоне, тогда как в ноябре она составляла около $10/тонна. Закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах на прошлой неделе остались на уровне 17 500 - 18 000 рублей за тонну. "Экспортеры пытаются снизить закупочные цены, но сельхозпроизводители продолжают откладывать продажи в ожидании более выгодных цен. Несколько трейдеров в течение недели краткосрочно повышали закупочные цены, чтобы оперативно закупить больше зерна под прибывающие суда", - сообщает "СовЭкон".

Однако запасы у сельхозпроизводителей относительно низкие, отмечают эксперты. По данным Росстата, на 1 февраля запасы пшеницы в сельхозорганизациях (без учета малых) составляли 13,7 млн тонн, что на 32% ниже прошлогоднего показателя.