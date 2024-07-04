Поиск

Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ на 1 июня снизились на 14,1%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Запасы зерновых культур (без кукурузы) в сельхозорганизациях РФ на 1 июня составили 11,952 млн тонн, что на 14,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росстат.

В том числе запасы пшеницы сократились на 9,7% до 8,168 млн тонн.

Сельхозорганизации также имели 1,48 млн тонн кукурузы, что на 14,4% меньше, чем год назад.

Как сообщалось, сельхозорганизации РФ в мае реализовали 5,6 млн тонн зерна, что на 3,1% больше, чем в мае прошлого года.

По сравнению с апрелем этого года продажи снизились на 13,3%.

За пять месяцев было реализовано 28,4 млн тонн зерна (на 9,5% больше).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В список рекомендованных чиновникам машин включили модели "ГАЗа", Lada Largus и Xcite

В список рекомендованных чиновникам машин включили модели "ГАЗа", Lada Largus и Xcite

Dow Jones завершил торги снижением, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

Dow Jones завершил торги снижением, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП за январь-май на 5%

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП за январь-май на 5%

В мае безработица в России осталась на апрельских 2,6%

Рост тарифов ЖКХ разогнал инфляцию с 25 июня до 1 июля до 0,66%

Новак сообщил о поручении Путина и Си ускорить согласование поставок по "Силе Сибири 2"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });