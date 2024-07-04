Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ на 1 июня снизились на 14,1%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Запасы зерновых культур (без кукурузы) в сельхозорганизациях РФ на 1 июня составили 11,952 млн тонн, что на 14,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росстат.

В том числе запасы пшеницы сократились на 9,7% до 8,168 млн тонн.

Сельхозорганизации также имели 1,48 млн тонн кукурузы, что на 14,4% меньше, чем год назад.

Как сообщалось, сельхозорганизации РФ в мае реализовали 5,6 млн тонн зерна, что на 3,1% больше, чем в мае прошлого года.

По сравнению с апрелем этого года продажи снизились на 13,3%.

За пять месяцев было реализовано 28,4 млн тонн зерна (на 9,5% больше).