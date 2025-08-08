Поиск

В Нальчике число пострадавших при обрыве канатки выросло до восьми человек

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Нальчике в результате обрыва канатно-кресельной дороги травмы получили восемь человек, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

"Из восьми пострадавших четверо госпитализированы. Один пациент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии. Два пациента средней степени тяжести находятся на этапе обследования", - говорится в сообщении.

Обрыв троса канатной дороги произошел в парке аттракционов курортной зоны Нальчика 8 августа около 17:45.

По данным ГУ МЧС по КБР, во время происшествия на канатной дороге находился 21 человек. Спасатели эвакуировали 13 человек.

После аварии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).

