Аэропорт Сочи возобновил работу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В аэропорту Сочи отменены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

Перерыв в работе продолжался немногим больше двух часов. За это время на запасные аэродромы ушли 26 самолетов, направлявшихся в Сочи.

Временные ограничения на прием и вылет самолетов вводились в аэропортах Геленджика и Сочи днем в пятницу, позже в Сочи они были сняты, но затем вечером того же дня введены снова.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.

По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.

