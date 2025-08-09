Путин и Трамп на Аляске сосредоточатся на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита на Аляске сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов".

"Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал Ушаков.

Ранее в Кремле подтвердили, что встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске, как сообщил американский президент.