Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - сказал представитель Кремля.