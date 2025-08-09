Поиск

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В миреТрамп рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на АляскеЧитать подробнее

"Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - сказал представитель Кремля.

Россия Юрий Ушаков Владимир Путин Дональд Трамп встреча Аляска
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин и Трамп на Аляске сосредоточатся на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине

Вечером в пятницу над российскими регионами нейтрализовано 66 украинских БПЛА

В Нальчике число пострадавших при обрыве канатки выросло до восьми человек

Что произошло за день: пятница, 8 августа

Роспотребнадзор запросил у Турции официальные данные об отравлениях в отеле Аланьи

Шесть человек доставили к медикам после обрыва канатной дороги в Нальчике

Шесть человек доставили к медикам после обрыва канатной дороги в Нальчике

"АвтоВАЗ" не ждет всплеска роста продаж Lada в ближайшие месяцы

Аэропорт Сочи второй раз за сутки остановил работу

Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 7%

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });