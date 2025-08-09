Трамп рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске.

"Встреча, которую очень ждут, между мной - президентом США - и президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, в великолепном штате Аляска", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Дополнительные детали о встрече станут известны позже, добавил американский президент.