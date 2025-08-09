Поиск

Авиакомпания "Азимут" отменила на день рейсы Сочи - Нальчик

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" отменила запланированные на 9 августа рейсы из Сочи (Краснодарский край) в международный аэропорт "Нальчик" (Кабардино-Балкария) и обратно, сообщает пресс-служба аэропорта в субботу.

В частности, отменены рейсы Сочи - Нальчик и Нальчик - Сочи, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, отмены связаны с влиянием временных ограничений в аэропорту Сочи.

"Азимут" базируется в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. В 2024 году компания перевезла 2,46 млн пассажиров, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

Международный аэропорт "Нальчик" (входит в "Новапорт") имеет один пассажирский терминал и одну ВПП, может принимать около 20 типов самолетов и вертолеты всех типов.

