Поиск

Военные РФ нанесли удары по ВСУ в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину украинской обороны, за сутки нанесены удары по бригадам ВСУ в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вороное, Сосновка, Тихое, Великомихайловка Днепропетровской области, Новодаровка, Левадное, Новоивановка Запорожской области и Искра Донецкой Народной Республики", - говорится в его сообщении.

По данным ведомства, в течение суток ВСУ потеряли на этом участке до 250 военных.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Катериновка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье Донецкой Народной Республики", - сообщили в министерстве обороны.

По его информации, за сутки армия Украины в зоне ответственности группировки потеряла до 235 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Новосергеевка Харьковской области, Торское, Новоселовка, Шандриголово и Масляковка Донецкой Народной Республики", - сообщило военное ведомство.

Потери украинской армии в течение суток здесь составили свыше 230 военных, заявили в министерстве.

По его данным, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Каменского, Новоандреевки Запорожской области, Антоновки и Николаевки Херсонской области. За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих.

Согласно сообщению Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад и штурмового полка ВСУ в районах Андреевки, Новой Сечи, Пролетарского и Юнаковки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах Волчанска, Чугуновки и Тихого. Здесь ВСУ потеряли в течение суток до 195 военных.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Причиной ЧП на предприятии в Стерлитамаке стала разгерметизация сварного шва трубопровода

Причиной ЧП на предприятии в Стерлитамаке стала разгерметизация сварного шва трубопровода

В Серпухове задержали пятерых подозреваемых в ограблении Почты России в Москве

Число госпитализированных после взрыва на предприятии в Стерлитамаке выросло до 27

Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

В Башкирии госпитализированы 25 пострадавших после взрыва на предприятии

В Башкирии госпитализированы 25 пострадавших после взрыва на предприятии

Ограничения сняты в аэропортах Саратова, Владикавказа и Калуги

Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили утром субботы 21 дрон ВСУ

Газ взорвался на производственной площадке "Башкирской содовой компании" в Стерлитамаке

Ограничения введены в шести российских аэропортах

Рейсы задержаны в аэропортах Сибири, вылета ожидают около 1,6 тыс. человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6919 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости400 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });