Военные РФ нанесли удары по ВСУ в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину украинской обороны, за сутки нанесены удары по бригадам ВСУ в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вороное, Сосновка, Тихое, Великомихайловка Днепропетровской области, Новодаровка, Левадное, Новоивановка Запорожской области и Искра Донецкой Народной Республики", - говорится в его сообщении.

По данным ведомства, в течение суток ВСУ потеряли на этом участке до 250 военных.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Катериновка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье Донецкой Народной Республики", - сообщили в министерстве обороны.

По его информации, за сутки армия Украины в зоне ответственности группировки потеряла до 235 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Новосергеевка Харьковской области, Торское, Новоселовка, Шандриголово и Масляковка Донецкой Народной Республики", - сообщило военное ведомство.

Потери украинской армии в течение суток здесь составили свыше 230 военных, заявили в министерстве.

По его данным, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Каменского, Новоандреевки Запорожской области, Антоновки и Николаевки Херсонской области. За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих.

Согласно сообщению Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад и штурмового полка ВСУ в районах Андреевки, Новой Сечи, Пролетарского и Юнаковки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах Волчанска, Чугуновки и Тихого. Здесь ВСУ потеряли в течение суток до 195 военных.