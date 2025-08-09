Все ранее задержанные поезда из Крыма прибыли в пункты назначения

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) сообщил о прибытии всех ранее задержанных пассажирских поездов из Крыма.

Как уточняется в телеграм-канале ГСЭ, пассажирский состав из Симферополя в Санкт-Петербург (отправлением 6 августа), по данным на 00:00 мск 9 августа, прибыл в Санкт-Петербург в 23:37 мск. Поезд Симферополь - Москва (отправлением 7 августа), по данным на 17:00 мск 8 августа, прибыл в Москву в 16:22 мск.

Утром в четверг ГСЭ сообщил о задержке 11 поездов в Крым и из Крыма. Позже их количество возросло до 13, но к вечеру сократилось до пяти, а в субботу - до двух. Причины задержки в компании не назвали, но ночью в четверг в течение около шести часов было перекрыто движение по Крымскому мосту.

После отмены ограничения перед мостом скопились большие очереди автомобилей на ручной досмотр. Они были устранены в пятницу к 4:00 мск.